جدة تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر المقبل

أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا اليوم الاثنين اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في فيفري الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة، لتصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد قطر والإمارات والمغرب.

جاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى جدة للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة التي تشارك فيها 7 فرق هي مانشستر سيتي الإنقليزي (بطل أوروبا) وأوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا) والأهلي المصري (بطل إفريقيا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانيا) وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف) والاتحاد السعودي (بطل الدولة المضيفة) بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد حتى الآن.

من جانبه، أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة كأس العالم للأندية هذا العام، مضيفا أن استضافة البطولة تمثل فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليا والارتقاء بها نحو آفاق جديدة مشددا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم نسخة استثنائية.



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يذكر أن زيارة خبراء الفيفا إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، منها مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل بالإضافة إلى عدد من مرافق التدريب وإقامة الفرق.