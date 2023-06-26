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تطاوين: إقبال ضعيف علتطاوين: إقبال ضعيف على شراء الاضاحي ومخاوف تنتاب المربين من كساد السوق وعدم ترويج منتوجهم ومخاوف تنتاب المربين من كساد السوق وعدم ترويج منتوجهم

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 15:36 قراءة: 1 د, 8 ث
      
مكتب لم يشهد سوق الدواب الأسبوعي في مدينة تطاوين، اليوم الاثنين، النشاط المعهود الذي يعرفه كلّ سنة، ولم يكن الطلب في مستوى آمال المربين الذين أحضروا قطعانا هامّة من الخرفان والماعز بغية ترويجها عقب مرحلة التسمين التي كلفتهم الكثير في ظلّ جفاف قاس تواصل لسنوات، واعتمادهم الكلي على الاعلاف ولا سيما الشعير العلفي المفقود والمرتفع الثمن، وفق رئيس نقابة تربية الماشية التابعة للاتحاد الجهوي للفلاحة حامد حمودة.
وقال حمودة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الاقبال على اقتناء الأضاحي كان دون المأمول جراء غلاء الاسعار، وضعف المقدرة الشرائية للمواطنين مقابل حيرة المربين، من كساد السوق، وحاجتهم الى الحصول على الحد الادنى من مردودية استثمارهم في تربية الخرفان.
وتشير تقديرات الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين إلى أن عدد الاضاحي يبلغ حوالي 13 الف رأسا من الخرفان والماعز، اي بتراجع قدّر بحوالي 3 الاف راس مقارنة بالعام الماضي، وفق ذات المصدر.
وذكر حمودة ان اللجنة الجهوية المكلفة حدّدت 7 نقاط بيع 2 منها جهويتان و2 للبيع الميزان بحساب 18,500 مليم للكلغ الواحد حسب السعر الذي حددته اللجنة، إلّا ان السعر المعتمد ارتفع الى 20 دينار للكلغ الواحد.
...

وقبل يومين من حلول العيد يحاول كل من المواطن والمربي استغلال الظرف، حيث ينتظر المشتري الايام الاخيرة طمعا في تقلّص الاسعار ورضوخ المربي للبيع قبل العيد حتى لا يتكبد مصاريف التربية بعدها، فيما يفكر البائع في اضطرار المشترى الى اقتناء |أضحيته مهما كان الثمن حتى لا يحرم أسرته من أضحية العيد.


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