مانشستر سيتي يريد تحصين اللاعب بيرناردو سيلفا من اغراءات الاندية السعودية ( اعلام)

شرع القائمون على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في تحصين مستقبل الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا من إغراءات الأندية السعودية, بعد تردد أنباء حول احتمال انتقاله إلى الهلال أو النصر في الصيف الحالي, رغم أن عقده مع المان سيتي ينتهي في جوان 2025, حسب صحيفة "التايمز" البريطانية .

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسؤولي مان سيتي "قرروا تجديد عقد الدولي البرتغالي وتحسين راتبه السنوي من أجل تحصين مستقبله من إغراءات الأندية السعودية", مضيفة أن إدارة الفريق " تثق في عقلية النجم البرتغالي بيرناردو

سيلفا بأنه لن ينضم إلى البطولة السعودية في ذروة مسيرته خلال الوقت الحالي,

خاصة أن طموحاته وأهدافه أكبر من هذه البطولة".



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ولعب الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا دورا رئيسيا مع مانشستر سيتي في حصد العديد من البطولات، واخرها الثلاثية التاريخية الموسم الماضي 2022-2023.

وخاض برناردو سيلفا 55 مباراة مع مانشستر سيتي بكل المسابقات خلال الموسم الماضي 2022-2023, وأحرز 7 اهداف وصنع 8 هداف, وتوج بـ 3 ألقاب وهي البطولة الإنجليزية ورابطة أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.