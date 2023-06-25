الكشف عن أفضل المقاعد لركاب الطائرة الذين يخشون المطبات الهوائية

كشف طيارو الخطوط الجوية البريطانية أن جميع الرحلات الجوية تتخللها مطبات هوائية، وأشاروا إلى المقاعد الأفضل للمسافرين الذين يخافون ركوب الطائرة، ويخشون المطبات.



وكتبت صحيفة "Daily Mail" نقلا عنهم أنه في أغلب الأحيان يتم تسجيل الاضطراب على الوجهات السياحية الرئيسية إلى الولايات المتحدة وكندا ومنطقة البحر الكاريبي.





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