الفيفا تقرر تأجيل تقديم الترشيحات لاحتضان مونديال 2030 حتى الربع الأخير من العام الجاري

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تأجيل تقديم الترشيحات لاحتضان مونديال 2030 حتى الربع الأخير من العام الجاري حسب بيان الهيئة الدولية اليوم السبت.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن التأجيل يهدف لتوسيع المشاورات مع المجموعات المعنية الرئيسية، وبالتالي فإن اللائحة المعنية لانتخاب المنظم ستقدم لإقرارها في جلسة المجلس المقررة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين".

وأوضح أنه سيتم ابتداء من ذلك الحين رسميا في العملية التي ستجرى من الربع الثالث إلى الرابع من عام 2024 باختيار المضيف أو المضيفين.

وأعلنت إسبانيا بجانب البرتغال والمغرب عن تقديم ترشح مشترك لاحتضان بطولة كأس العالم 2030.



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وأبدت الشيلي وباراغواي رغبتهما في استضافة البطولة، وكذلك السعودية واليونان ومصر بملف مشترك.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن السعودية انسحبت من الترشح وأعلمت دولتي اليونان ومصر بأنها لن تستمر في الملف المشترك.