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الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة قاربت 9ر16 مليار دينار مع موفى ماي 2023

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 10:38 قراءة: 0 د, 43 ث
      
كشفت بيانات لوزارة المالية ان نسبة تنفيذ ميزانية الدولة البالغ حجمها 9ر69 مليار دينار ، بلغ 5ر36 بالمائة مع موفى ماي 2023، في وقت بلغت فيه قيمة الاستخلاصات الجملية زهاء 9ر16 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 5ر10 بالمائة.

وأظهرت هذه البيانات، التي قدمها ممثلون عن وزارة المالية امام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مؤخرا، تراجعا للمداخيل غير الجبائية والتي تبقى متوفرة وسيتم استخلاصها في الأشهر القادمة.

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وتشير بيانات الوزارة الى أن المداخيل الجبائية المستخلصة، حتى موفى ماي 2023، شهدت تطوّرا بنسبة 6ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وشهد حجم نفقات ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2023، تطوّرا بلغ حوالي 6ر30 بالمائة مشكلا زيادة تقارب 7ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وقدرت وزارة المالية بلوغ نفقات الاستثمار 3ر1 مليار دينار مع موفي ماي 2023، ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 4ر29 بالمائة مقابل نسبة إنجاز 1ر25 بالمائة خلال 2022 .





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