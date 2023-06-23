الخارجية: تونس تعرب عن رفضها القاطع بيان مفوضية حقوق الانسان الصادر بتاريخ اليوم الجمعة

واكدت الوزارة انه كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة، باعتبارها جِهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع.