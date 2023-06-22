تجند له 30 امنيا ...الإطاحة بمصنف خطير محل 19 منشور تفتيش في قضايا تحويل وجهة وسلب

تمكن اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بسيدي البشير أمس من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير محل 19 منشور تفتيش في قضايا براكاجات وتحويل الوجهة



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لـ فرقة الشرطة العدلية سيدي البشير مفادها تردد عنصر خطير على جهة المنوبية بتونس، محل 19 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "السرقة والسلب، تحويل وجهة" ومحكوم بـ 06 سنوات سجن مع النفاذ.

وبانطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية وبعد تحديد مكانه تم نصب كمين محكم له والقبض عليه في وقت وجيز واقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية.



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باستشارة النيابة العمومية بتونس 01 أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.

