Babnet

تجند له 30 امنيا ...الإطاحة بمصنف خطير محل 19 منشور تفتيش في قضايا تحويل وجهة وسلب

Publié le Jeudi 22 Juin 2023 - 15:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بسيدي البشير أمس من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير محل 19 منشور تفتيش في قضايا براكاجات وتحويل الوجهة

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لـ فرقة الشرطة العدلية سيدي البشير مفادها تردد عنصر خطير على جهة المنوبية بتونس، محل 19 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "السرقة والسلب، تحويل وجهة" ومحكوم بـ 06 سنوات سجن مع النفاذ.
وبانطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية وبعد تحديد مكانه تم نصب كمين محكم له والقبض عليه في وقت وجيز واقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية.
...


باستشارة النيابة العمومية بتونس 01 أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268740


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 22 جوان 2023 | 4 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:12 12:28 05:01 03:09
Babnet
34°
 Babnet38° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2635°-2533°-2431°-2231°-23
  • Avoirs en devises
    22623,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,37222 DT        1$ =3,08587 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   756,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*