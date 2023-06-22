الناطق بإسم هيئة الإنتخابات: "الإنتهاء ميدانيا من عمليّة التقسيم الترابي للعمادات بولاية قفصة وبكلّ ولايات الجمهورية"

على غرار مختلف ولايات الجمهورية، انتهت بولاية قفصة عمليّة التقسيم الترابي للعمادات، على مستوى عمل الفرق الميدانية. وهو عمل كان قد انطلق في الأسبوع الأخير من شهر ماي 2023، في إطار التحضير اللوجيستي لانتخابات أعضاء المجالس المحلّية القادمة.



وقال الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، محمد التليلي منصري، اليوم الخميس، في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن العمل الميداني المتعلّق بتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للبلاد التونسية، قد انتهى بنسبة 100 بالمئة، إذ شملت جولات الفرق الميدانية المُكلّفة برسم وضبط الحدود الترابية للعمادات، تمهيدا لانتخابات أعضاء المجالس المحلّية، كلّ معتمديات البلاد.





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ولاحظ المنصري أنّه بعد استكمال العمل الميداني للمشروع الوطني للتحديد الترابي للعمادات، ستنطلق مرحلة "المصادقة على المحاضر الوصفية" التي أعدّتها الفرق الميدانية وهي مرحلة ستُتوّج بصدور قرار إداري من وزير الداخلية حول الخارطة الجديدة للعمادات بالجمهورية التونسية.



ومن المُتوقّع، حسب المصدر ذاته أن تقوم الهيئة الإنتخابية، إثر صدور هذا القرار الإداري، وعلى امتداد شهر جويلية المقبل، بإنجاز عمليّة تقسيم الدوائر الإنتخابية التي سيتمّ اعتمادها عند إجراء إنتخابات المجالس المحلّية، على أن تشمل عمليّة التقسيم خاصة المعتمديات التي بها أقلّ من 5 عمادات (43 معتمدية في كلّ ولايات الجمهورية)، منها أربع معتمديات تقع بولاية قفصة.



وينصّ المرسوم المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية والجهوية ومجالس الجهات والأقاليم، على وجوب أن تضمّ كل معتمدية، خمس عمادات أي خمس دوائر إنتخابية، على الأقلّ.



كما ينصّ هذا المرسوم على أن تتحوّل كل عمادة من عمادات الجمهورية التونسية، عند إجراء انتخابات المجالس المحلّية، إلى دائرة إنتخابية.



وتضمّ معتمديات ولاية قفصة حاليا، 76 عمادة، على أن يتم الترفيع في هذا العدد، بعد استكمال كل مراحل مشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، ليبلغ 84 عمادة.



