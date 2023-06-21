قبلي: تواصل انجاز عدد من المشاريع لدعم البنية التحتية للطرقات والمسالك الريفية

تواصل مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بقبلي انجاز عدد من المشاريع الرامية لدعم البنية التحتية للطرقات المرقّمة او لصيانة وتهذيب بعض المسالك الريفية، وأهمّها تهيئة المسلك الريفي الرابط بين مدينة الفوار والمشروع الفلاحي "المحدث" الذي تنجزه وزارة الدفاع الوطني جنوبي هذه المدينة، بحسب المدير الجهوي للتجهيز نبيل الوحيشي.



وأوضح الوحيشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المسلك ينجز على قسطين طول كل منها 20 كلم باعتمادات جملية تقدر بـحوالي 13 مليون دينار علما وان تقدم انجاز القسط الاول تجاوز 85 في المائة في حين تجاوزت نسبة تقدم اشغال القسط الثاني 90 في المائة.

وأضاف أن المشاريع التي تشرف على إنجازها الادارة الجهوية هذه السنة تشمل أيضا تهيئة أكثر من18 كلم من المسالك الريفية الترابية باعتمادات تقدر بـ4 ملايين دينار تشمل مسلك جمنة الظاهر على طول 10.5 كلم، الى جانب مسلك جنعورة المساعيد على طول 8.3 كلم، وقد تم فتح هذين المسلكين والشروع في انجازها منذ منتصف شهر جانفي الماضي ليتم الفروغ منهما والشروع في استغلالها في مطلع السنة المقبلة.



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وفي ذات الاطار اكد نبيل الوحيشي ان الادارة الجهوية للتجهيز قد فرغت من انجاز مشاريع صيانة بعض المسالك الريفية وهي الان في مرحلة القبول الوقتي على غرار مسلك قبلي القديمة ومسلك بني محمد كلوامن غليسية القدارة كما تواصل مصالح الادارة الجهوية تدعيم بعض المسالك منها مسلك فج الريح على طول 3.5 كلم الى جانب المسلك الرابط بين المنصورة والرابطة على طول 2 فاصل 5 كلم ومسلك الدبابشة سوق الاحد على طول 5.5 كلم فضلا عن المسلك الرابط بين الطريق الوطنية عدد 16 وقرية فطناسة على طول 5.5 أيضا باعتمادات جملية تقدر بمليون و75 ألف دينار.

كما أعلنت الادارة الجهوية للتجهيز عن طلب للعروض لانجاز أشغال التغليف السطحي للطريق المحلية 735 المتجهة لقرية استفطيمي على طول 15 كلم الى جانب إعادة تهيئة 7 كلم على الطريق الوطنية عدد 20 بمدخل معتمدية رجيم معتوق، ومن المنتظر ان يتم خلال شهر جوان المقبل الاعلان على طلب عروض لانجاز مشاريع تدعيم المسالك الريفية بكل من الصابرية الشرقية على طول 6.5 كلم والطريق الحزامية برجيم معتوق على طول 2.5 كلم ومسلك بشني غيدمة على طول 6 كلم.

ومن ناحية أخرى، تتابع الادارة الجهوية إنجاز مشروع تهيئة عدد من الطرقات بمختلف معتمديات الولاية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 باعتمادات تقدر بـ4 ملايين دينار، الى جانب انجاز بعض المشاريع المموّلة ضمن برامج التنمية المندمجة ومنها تعبيد 4 كلم من الطرقات بمعتمدية رجيم معتوق، وتهذيب الطريق الحزامية الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 16 والطريق المحلية 735 على طول 11 كلم، مع تركيز 35 نقطة ضوئية بالطاقة الشمسية على المفترقات الكبرى الثلاثة على هذه الطريق المعروفة بحزامية سوق الاحد، فضلا عن تواصل دراسة عدد من المشاريع على غرار تهذيب حي دوز الغربي والحي الجنوبي بغليسية، وتواصل اعمال الصيانة الدورية للطرقات المرقمة عبر التشوير الافقي والعمودي للمسارات الهامة، وتدعيم معدات السلامة المرورية "زلاقات الامان".