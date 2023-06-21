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رونالدو يقود البرتغال للفوز على أيسلندا في اللحظات الأخيرة في مباراته رقم 200 دوليا

Publié le Mercredi 21 Juin 2023 - 06:16 قراءة: 0 د, 52 ث
      
سجل كريستيانو رونالدو هدفا متأخرا ليقود البرتغال للفوز 1-صفر على مضيفتها أيسلندا يوم الثلاثاء ليعزز صدراتها للمجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم في ليلة تاريخية للمهاجم الذي أصبح أول من يلعب 200 مباراة دولية.

وكان رونالدو يحمل بالفعل الرقم القياسي لأكثر من شارك في المباريات الدولية حين كسر رقم اللاعب الكويتي بدر المطوع، الذي خاض 196 مباراة دولية، بعد مشاركته أمام ليختنشتاين في تصفيات البطولة الأوروبية في مارس الماضي.
وعانت البرتغال للتسجيل في مرمى صاحب الأرض لكنها تحسنت بعد حصول فيليم تور ويليمسون على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله بقوة على البديل جونسالو إناسيو قبل تسع دقائق من النهاية لتلعب أيسلندا بعشرة لاعبين.
...

وانتظر رونالدو دقيقتين حتى يحتفل بهدف الفوز حين تمت مراجعة الهدف الذي سُجل في الدقيقة 89 من مدى قريب، إذ ظن الحكم وجود تسلل قبل أن يثبت حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.
ووصل رونالدو إلى 123 هدفا مع البرتغال ليعزز رقمه القياسي كأكثر من سجل في المباريات الدولية.
ورفع الفوز رصيد البرتغال إلى 12 نقطة لتتقدم بنقطتين على سلوفاكيا التي فازت 1-صفر على مضيفتها ليختنشتاين في وقت سابق اليوم.


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