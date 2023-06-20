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البطولة العربية لكرة السلة للناشئات : فوز المنتخب التونسي على نظيره الجزائري 59-47

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 15:12 قراءة: 0 د, 37 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة السلة للناشئات (تحت 16 عاما) على نظيره الجزائري بنتيجة 59-47 في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من منافسات الدور الاول ضمن البطولة العربية التي تقام بالعاصمة الاردنية عمان إلى غاية 26 جوان الجاري.

وكان المنتخب التونسي للناشئات خسر في الجولة الافتتاحية امام نظيره المصري 23-80 على ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الاول بملاقاة منتخب الاردن غدا الاربعاء.

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يذكر ان البطولة تقام بمشاركة اربعة منتخبات هي تونس والاردن ومصر والجزائر. وستدور المنافسات في الدور الاول في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات على ان يلعب اثر ذلك في الدور نصف النهائي المتصدر مع صاحب المركز الرابع من جهة وصاحب  المركز الثاني مع المتحصل على المركز الثالث من جهة اخرى في حين سيقام الدور النهائي يوم 26 جوان.
 


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