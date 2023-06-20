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بطولة العالم للأواسط في كرة اليد: المنتخب التونسي يستهل مشواره بالفوز على الجزائر 27 - 22

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 15:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تغلب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لأقل من 21 سنة على نظيره الجزائري بنتيجة 27 - 22 وذلك في مستهل مشاركته في بطولة العالم للأواسط الجارية بألمانيا واليونان من 20 جوان الجاري الى 2 جويلية المقبل.

وكان المنتخب الوطني التونسي قد أنهى الشوط الأول من المباراة التي دارت في بقاعة "سويس لايف هال "بمدينة هانوفر متأخرا 11 - 10.

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ويلتقي المنتخب الوطني التونسي غدا الأربعاء بنظيره الألماني لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من منتخبات ألمانيا - ليبيا - تونس - الجزائر.
يذكر أنّ هذه هي المشاركة المونديالية الثالثة عشر للمنتخب الوطني في بطولة العالم للأواسط، علما وأنّ أفضل نتيجة حققها طيلة مشاركاته السابقة هي بلوغه للدور نصف النهائي و تحصيله للمركز الثالث في نسخة اليونان 2011، فيما أنهى آخر مشاركتين له في المركز السابع وذلك في نسخة الجزائر 2017 ونسخة اسبانيا 2019.


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