جلسة عمل بين وزير الصحة ومدير عام مخابر "حكمة"

خصصت جلسة عمل اليوم الاثنين جمعت بين وزير الصحة علي المرابط والمدير العام لمخابر "حكمة" بتونس أحمد النجار لمتابعة المشاريع المستقبلية لهذه المؤسسة ومناقشة الرؤية المشتركة لتطوير ودعم الاستثمار في صناعة الأدوية في تونس، وفق بيان صادر عن الوزارة.



وثمن وزير الصحة حجم استثمار مخابر "حكمة" في مجال صناعة الأدوية في تونس، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الوزارة مع جميع المتدخلين في القطاع لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية ودعم الاستثمار في القطاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص.





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وأشار إلى أن هذه المشاريع في إحداث مواطن شغل في عدة اختصاصات في الصناعات الدوائية.



من جهته أكد أحمد النجار على ارتياح مخابر "حكمة" لدعم وزارة الصحة وتذليل الصعوبات لإنجاز مثل هذه المشاريع، مؤكدا أن المخابر بصدد انجاز عدة مشاريع في الفترة القادمة في تونس والتي ستمكن من توفير الدواء وتشغيل اليد العاملة المختصة.