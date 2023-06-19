وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد الحرص على تطوير الآليات والبرامج الهادفة إلى مرافقة التونسيين المقيمين بالخارج

أكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية خليل عباس، اليوم الإثنين، في ندوة علمية بعنوان "التنقل والصحة النفسية: نحو رعاية أفضل للتونسيين العائدين من الخارج"، حرص الوزارة على تطوير الآليات والخطط والبرامج التي تهدف إلى مرافقة التونسيين المقيمين بالخارج ومزيد ربط الصلة بينهم وبين وطنهم.



وقد شارك في الندوة ممثل عن وزارة الصحة ورئيس قسم التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس والمنسقة حول التكوين وسوق الشغل والهجرة بوكالة التعاون الألمانية والمنسقة العامة لشمال إفريقيا بوكالة "خبرة فرنسا" والمنسق العام لمنظمة أطباء العالم.





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كما أبرز مستشار الوزيرحرص الدولة على العناية بالتونسيين بالخارج من خلال تقديم الخدمات الإدارية والوساطة الاجتماعية والثقافية والأنشطة التعليمية والتنشيط الثقافي ومرافقة الوضعيات الصعبة عبر ديوان التونسيين بالخارج، إضافة إلى توطيد العلاقة بين مختلف أفراد الجالية ودعم التواصل بينهم وبين المؤسسات الوطنية عبر تمثيليّاتها في تونس وفي الخارج.



وأشار إلى بعض الآليات الهادفة للإحاطة بالتونسيين بالخارج على غرار آلية "تونسنا" المحدثة في إطار برنامج التعاون الدولي لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية (Tunisie Migration ProGreS) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وبدعم من قبل وكالة "خبرة فرنسا" والديوان الفرنسي للهجرة والإدماج. وتهدف آلية "تونسنا" إلى إعادة إدماج التونسيين العائدين وتسيير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتهم ومرافقتهم في خلق مشاريع حفظ كرامتهم وتضمن لهم بدايات جديدة.

وانتظمت هذه الندوة في إطار التعاون والشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي وديوان التونسيين بالخارج والاتحاد الأوروبي ومنظمة أطباء العالم ووكالة التعاون الألمانية ومركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة والإدماج ووكالة "خبرة فرنسا" والديوان الفرنسي للهجرة والإدماج.

