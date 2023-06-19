وزير التربية: جلسة تفاوضية مرتقبة الثلاثاء او الأربعاء بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الاثنين، ان جلسة تفاوضية مرتقبة غدا الثلاثاء او بعد غد الأربعاء بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي، قائلا "سنعود للجلوس مع جامعة التعليم الاساسي من أجل فض الاشكال القائم وتمكين أبنائنا التلاميذ من اعدادهم ودفاترهم وشهائدهم وذلك اما يوم الثلاثاء اوالأربعاء بعد الاتفاق مع المركزية النقابية".



واعرب الوزير في تصريح لمراسل (وات) ببنزرت على هامش إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني، بفضاء مركز معهد فرحات حشاد ببنزرت الشمالية، عن ارتياحه للظروف العامة التي دارت فيها اختبارات امتحان الباكالوريا وأيضا اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني "النوفيام" في انتظار اختبارات الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام".

وأفاد أن الوزارة تعمل على اصلاح طريقة الامتحانات من خلال التوجه نحو الرقمنة الكاملة واستعمال التقدم العلمي في إنجاح الامتحانات خاصة وانها انطلقت في تجهيز حوالي 3300 مدرسة بشبكات الالياف البصرية عالية التدفق والتي من شانها أيضا تحقيق التوزان وتكافؤ الفرص أمام جميع أبناء الشعب.



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يشار الى ان امتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني يتواصل على مدى أيام 19 و20 و21 جوان الجاري، وقد ترشح لها بجهة بنزرت 1587 تلميذا وتلميذة منهم 1316 مترشحا عن المؤسسات التربوية العمومية و271 عن المؤسسات التعليمية الخاصة، كما ان من بين المترشحين اجمالا 1017 اناث، والبقية ذكور.

وتولت اللجنة الجهوية القائمة على الامتحانات تهيئة 9 مركز امتحان تضم 94 قاعة لفائدة المترشحين لاجتياز امتحاناتهم في أفضل الظروف.