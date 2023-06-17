منوبة: انتهاء التحديد الترابي الميداني في انتظار التقسيم الترابي ببرج العامري والبطان، وانهاء البطاقات الوصفية

بلغ مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها بولاية منوبة نهايته في جزئه الميداني وبنسبة 100 بالمائة، وذلك في انتظار استكمال التقسيم الترابي الاستثنائي بإحداث دائرتين انتخابيتين جديدتين بالجهة، وبلوغ 49 دائرة انتخابية، وفق تصريح المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، جمال الجربوعي مساء اليوم الجمعة ل"وات".



وأشار الى انه وفقا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي اقتضى في فصله العاشر أن يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها وتقسيم عدد العمادات في احدى المعتمديات دون الخمسة إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن 5 وفق عدد العمادات، سيتم تقسيم كل من برج العامري والبطان الى دائرتين انتخابيتين.





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