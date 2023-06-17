منوبة: انتهاء التحديد الترابي الميداني في انتظار التقسيم الترابي ببرج العامري والبطان، وانهاء البطاقات الوصفية

بلغ مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها بولاية منوبة نهايته في جزئه الميداني وبنسبة 100 بالمائة، وذلك في انتظار استكمال التقسيم الترابي الاستثنائي بإحداث دائرتين انتخابيتين جديدتين بالجهة، وبلوغ 49 دائرة انتخابية، وفق تصريح المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، جمال الجربوعي مساء اليوم الجمعة ل"وات".
وأشار الى انه وفقا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي اقتضى في فصله العاشر أن يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها وتقسيم عدد العمادات في احدى المعتمديات دون الخمسة إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن 5 وفق عدد العمادات، سيتم تقسيم كل من برج العامري والبطان الى دائرتين انتخابيتين.
وأشار الى انه وفقا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي اقتضى في فصله العاشر أن يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها وتقسيم عدد العمادات في احدى المعتمديات دون الخمسة إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن 5 وفق عدد العمادات، سيتم تقسيم كل من برج العامري والبطان الى دائرتين انتخابيتين.
وأضاف ان استكمال رسم الحدود على كامل معتمديات الجهة، ضمن الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، بعد تجنيد ثلاث فرق مشتركة من المعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الاراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والإدارات الجهوية المعنية، منذ 23 ماي المنقضي، سيعقب بإعداد البطاقات الوصفية التي لم تستكمل بعد وتجاوز نسبة انجازها ال94 بالمائة.
يذكر انه سيتم على المستوى الوطني إعادة تقسيم العمادات في 43 معتمدية بـ 17 ولاية، منها ولاية منوبة، و59 عمادة مقسّمة لأكثر من دائرة انتخابية لإحداث 70 دائرة إضافية، وبذلك يصبح عدد الدوائر الانتخابية للانتخابات المحلّية المقبلة 2155 دائرة.
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