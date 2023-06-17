مستقبل المرسى - خالد بن يحي مدربا جديدا

اعلن مستقبل المرسى ، اليوم السبت، عن تعيين المدرب خالد بن يحيي لتدريب الفريق في الموسم القادم 2023-2024.



واشار فريق الصفصاف والناعورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى ان يوسف المويهبي سيكون مدربا مساعدا لبن يحيي وامين بلخوجة مدربا للحراس.

وسيخلف بن يحيي المدرب لطفي القادري الذي كان قاد الفريق للعودة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في ختام الموسم الماضي.