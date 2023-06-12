مهرجان قرطاج الدولي 2023: ناصيف زيتون والفنان الامريكي Ben Harper في الموعد والاختتام مع محمد حماقي

سيكون جمهور الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي على موعد مع حفل للفنان السوري ناصيف زيتون وعرض للفنان الأمريكي "Ben Harper" المعروف بآدائه لألوان البلوز والريغي والغوسبال، وسيكون حفل اختتام هذا المهرجان العريق مع النجم العربي محمد حماقي، وفق ما أكد لـ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" مصدر من إدارة المهرجان.



كما علمت "وات" من المصدر ذاته، أنه تم برمجة حفل لفرقة "تقسيم تريو" التركية والفرقة الموسيقية الفلسطينية "الثلاثي جبران"، ومن تونس الفنان رؤوف ماهر والفنان صابر الرباعي.





...



ومن جهته أكد النجم العربي راغب علامة في تصريح إعلامي أنه سيكون سعيدا بملاقاة جمهوره هذا العام في مهرجان قرطاج الدولي خلال شهر جويلية المقبل.



وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان في صفحتها الرسمية عن حفل الافتتاح الذي سيكون تونسيا بإمضاء الفنان المسرحي الفاضل الجزيري ويحمل عنوان "محفل" تؤثثه مجموعات موسيقية متفردة، تقدم أثناءه الرصيد الفني المتعلق بالتراث الشعبي البدوي المتداول بالجنوب التونسي خلال الحفلات الخاصة. وهو عمل إبداعي ينطلق فيه الفنان محمد لفاضل الجزيري من جذور التراث الموسيقي التونسي ليلامس روح العصر وذلك باستخدام مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة على المستويين الإبداعي والفرجوي.



كما كشفت الهيئة المديرة للمهرجان عن حضور المغني المصري أحمد سعد الذي سيحيي سهرة 22 جويلية. ويتفرّد الفنان المصري أحمد سعد بأغانيه الإيقاعية التي تجمع بين البساطة والعمق. وقد اشتهر بأغنيتيْ "بعد اللي ما بينا" و"أمي".



وصوّر أحمد سعد أكثر من عشرين فيديو كليب، كما قام بتحويل العديد من الأغاني إلى مسلسلات تلفزيونية شهيرة ممّا زاد في إشعاعه على شبكة الواب، إذ يحوز على أكثر من 1.6 مليون متابع على إنستغرام ، وأكثر من 56 مليون مشاهدة على يوتيوب، ما جعله يصبح نجم الأغنية الشعبية المصرية الجديدة دون منازع والتي بفضله اكتسبت الأغنية الشعبية في مصر شعبية أكبر في السنوات الأخيرة.



ومن أبرز الأغاني التي اشتهر بها أحمد سعد "وسع وسع" و"اليوم الحلو داه" و"سايرينا يا دنيا" و"يا مدلع"، وهي أغانٍ ذاع صيتها في جميع أنحاء الوطن العربي.



ومن النجوم الأخرى التي تمّ الكشف عنها هي المغني البريطاني "راغن بون مان" الذي سيحيي سهرة 8 أوت القادم. وهذا المغني البريطاني اسمه الحقيقي "روري تشارلز غراهام" واشتُهر في الوسط الفني باسم "راغن بون مان"، وهو ينحدر من مقاطعة شرق ساسكس (أنقلترا). أطلق أغنيته الأولى سنة 2016 بعنوان (إنسان).



ويذكر أن الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، ستعقد ندوة صحفية في بداية شهر جويلية المقبل للكشف عن البرمجة الكاملة وخصوصيات دورة هذا العام التي ستنطلق عروضها يوم 14 جويلية وتختتم يوم 19 أوت 2023.





