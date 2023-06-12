قابس: العثور على جثة شاب غرق بشاطئ " الكازما "

تم بعد ظهر اليوم الاثنين، العثور على جثة شاب غرق صبيحة اول امس السبت بشاطئ " الكازما " بقابس الجنوبية، وفق ما اكده مصدر مسؤول بالحماية المدنية لصحفي "وات" .



وبين ذات المصدر أنه تم العثور على الشاب، الذي تجندت عناصر الحماية المدنية والحرس البحري والعديد من المواطنين للبحث عنه، على مستوى شاطئ الكورنيش بقابس المدينة، وتم للغرض تسخير كافة الامكانيات المتاحة من زوارق نجدة وغواصين وأعوان نجدة وانقاذ.