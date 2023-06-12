المهدية: حاجة عمرها 104 سنوات تقصد البقاع المقدسة عبر مطار المنستير

قصدت أكبر الحجاج سنا في تونس، والبالغ عمرها 104 سنوات، أصيلة معتمدية قصور الساف من ولاية المهدية، اليوم الاثنين، البقاع المقدسة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية عبد الحميد البراري في تصريح لـصحفي "وات".



وأوضح البراري أن الحاجة، سافرت اليوم الاثنين عبر مطار المنستير، مرفوقة بإمرأة لمساعدتها على أداء مناسك الحج، في رحلة ضمت 249 حاجا وحاجة، في حين يبلغ عدد حجيج هذا الموسم من ولاية المهدية 342 حاجا وحاجة، أمنت خطوط المملكة العربية السعودية نقلهم في ثلاث رحلات.





...



وبين، في ذات السياق، أن الدفعة الأولى من الحجيج غادرت يوم 9 جوان الجاري وتضم 8 حجاج أصيلي معتمدية أولاد الشامخ، فيما ينتظر ان تضم الرحلة الأخيرة، وموعدها غدا الثلاثاء، 59 حاجا وحاجة.



وأوضح البراري أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية نظمت 107 ندوات توعوية لفائدة الحجيج بكل المعتمديات شفعت بندوة جهوية، واكد ان كل حاج تلقي النصائح والتوجيهات الضرورية، خاصة المتعلقة بالجانب الصحي، وذلك لتأمين الظروف الجيدة لأداء جميع أركان الحج.