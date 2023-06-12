المهدية: توفر حوالي 90 ألف أضحية بأسعار تتراوح بين 700 و900 دينار(مسؤول بالاتحاد الجهوي للفلاحة)

أفاد المدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية، كمال بن فايزة، اليوم الاثنين، بأن الجهة ستوفر حوالي 90 ألف أضحية من الخرفان إلى جانب حوالي 10 آلاف من الماعز، بأسعار تتراوح بين 700 و900 دينار، والتي تعتبر، وفق تقديره، أسعارا مناسبة وتراعي التكاليف التي يتكبدها المربي.

ودعا، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى عدم الانسياق وراء ما يروّج على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تعمل على تضخيم الأسعار، مشيرا إلى أن 20 ألفا من بين هذه الأضاحي هي خرفان يتجاوز سنّها السنة والبقية يتراوح سنها من 8 إلى 10 أشهر.

وأضاف بن فايزة أن الجهة سشتهد، كالمعتاد، فتح نقطة بيع بالميزان بمنطقة برج عريف بالمهدية، وقد حددت سلطة الإشراف سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الخروف الحي الذي يتجاوز وزنه 50 كلغ بـ800ر17 دينار.

ولفت إلى أن اسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا تجاوز 200 بالمائة مقارنة بالعام المنقضي إذ مر سعر مادة "التبن" من 5 دينارات إلى 14 دينارا هذا الموسم، وقدّر سعر "القرط" بنحو 25 دينارا بينما كان سعره لا يتجاوز 10 دينار خلال العام المنقضي، فيما يتراوح حاليا سعر كيس العلف بين 70 و80 دينار.



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وجدّد بن فايزة تأكيده أن أسعار الأضاحي ستراعي القدرة الشرائية للمواطن وكذلك تكلفة الإنتاج ونقص الأعلاف والجفاف الذي شهده الموسم الجاري.