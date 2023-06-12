توزر: اقلاع طائرة الحجيج من مطار توزر نفطة الدولي في اتجاه المدينة المنورة على متنها 252 حاجا وحاجة

أقلعت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، من مطار توزر نفطة الدولي، طائرة الحجيج وعلى متنها 252 حاجا وحاجة من ولايتي توزر وقبلي بصفة خاصة ومن حجيج ولاية قفصة، في رحلة مباشرة الى مطار المدينة المنورة لأداء مناسك الحج للسنة الحالية.



وقد تجندت مختلف الأطراف بمطار توزر نفطة الدولي من شرطة حدود وديوانة، لتوفير أفضل الظروف وتخفيف إجراءات السفر على الحجيج، بحسب أمر المطار جلال عياد الذى اكد تصريح لصحفية "وات" الحرص على توفير أفضل الظروف المريحة للحجيج وخاصة فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات وتبسيطها.





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وتحدث عدد من الحجيج خلال مغادرتهم عن التسهيلات التى وجدوها في المطار وما وفرته مصالح وزارة الشؤون الدينية من حصص تكوين وتحسيس واسداء للنصائح من اجل اداء مناسك الحج على أكمل وجه، فضلا عن النصائح الصحية، وقد ضمت رحلة الحج 10 مرافقين بين مرشدين دينيين ومرافقين صحيين.