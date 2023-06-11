الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023 ) - لطفي بوشناق في حفل الافتتاح

كشف محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية رئيس اللجنة المنظمة للدورة الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023 ) مساء اليوم عن اسم نجم حفل افتتاح الدورة الشاطئية الافريقية حيث اكد في تصريح لاذاعة قفصة مساء اليوم في برنامج " بين الملاعب " ان الفنان التونسي لطفي بوشناق نجم الاغنية التونسية والعربية والافريقية سيكون نجم الحفل الافتتاحي للالعاب مساء يوم 23 جوان الجاري بمعية بعض الفنانين الافارقة ضمن حفل متنوع الفقرات بالوان تونسية وافريقية.

ويذكر انه تم تكليف لجنة لتصور وانجاز حفل افتتتاح الالعاب .



ودعا محرز بوصيان في تصريحه السلط الجهوية في مختلف الجهات الى اشراك مجموعات شبابية من مختلف الولايات في المشاركة في اجواء الاحتفالية بمناسبة الالعاب الافريقية الشاطئية .



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ويذكر ان حفل افتتاح الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية سيحتضنه مسرح الهواء الطلق بالحمامات يوم 23 جوان الجاري



وتستضيف الحمامات دورة الالعاب الافريقية الشاطئية بمشاركة 1100 رياضيا ورياضية من 53 بلدا افريقيا سيتنافسون في 16 اختصاصا رياضيا منها اختصاصان استعراضيان وبحضور 300 شخصية رياضية واولمبية قارية ودولية .