بن عروس : يوم صحي مفتوح وعيادات مجانية للصحة النفسية والجسدية

نظمت الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهراء بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر التونسي بالجهة والجمعية التونسية لطلبة الطب بتونس اليوم الأحد بالمدرسة الابتدائية "خزندار" الزهراء ، يوما صحيا مفتوحا وعيادات مجانية للصحة النفسية والجسدية أمنها أطباء وأخصائيون في عديد التخصصات.



وتضمن اليوم المفتوح ، عيادات مجانية أطرها فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات ، وشملت عيادات مجانية لمختلف الشرائح والفئات في الطب العام ومرض السكري وضغط الدم وامراض النساء الى جانب عيادات نفسية لجميع الشرائح و اخرى مختصة في معالجة اضطرابات طيف التوحد للأطفال وذلك لاول مرة في الجهة .

وأفادت نائبة رئيس البرمجة والعلاقات الخارجية بالغرفة الفتية الاقتصادية بالزهراء آية مدني ، ان ادراج الصحة النفسية ضمن عيادات اليوم الصحي المفتوح استشعار لاهمية المعالجة النفسية في تشخيص الاضطرابات النفسية التي تفاقمت خلال السنوات الاخيرة ومست عديد الشرائح الاجتماعية وذلك لأسباب عديدة وهو ما حدا بالغرفة الى التفكير في ادراج هذا الاختصاص في اليوم الصحي المفقتوح وللتوعية والتحسيس باهمية المعالجة والتشخيص لاحتواء آثارها على المستويين الجسدي والنفسي.



...



ويبقى الهدف وفق ذات المصدر هو معرفة هذه الاضطرابات وعلاجها و كيفية إدارة الصحة النفسية على النحو المطلوب وكيفيات التعامل مع اضطرابات طيف التوحد للاطفال ، حيث ستترافق هذه العيادات مع جلسة توعية بقيادة متخصصين في الصحة النفسية للمساعدة على التعرف على الاضطرابات النفسية الشائعة ، مثل القلق والاكتئاب واضطراب الضغط النفسي الناتج عن الصدمة ، وكذلك اكتشاف تقنيات إدارة الضغوط التي تساعدك على التعامل بشكل أفضل مع تحديات الحياة اليومية.

من جهته بين ياسين التركي رئيس الجمعية التونسية لطلبة الطب ان مشاركة الجمعية يأتي في سياق برنامج عملها الدوري في تأثيث مثل هذه الايام وذلك بالمساعدة على توفير الإطارات الطبية والاخصائيين لتأمين هذه العيادات بشكل مجاني وتمكين الشرائح محدودة الدخل من القيام بالفحوصات و من التشخيص وتوجيههم إلى أقسام المتابعة متى تطلب الأمر ذلك .

وعن مساهمة الهلال الاحمر في اليوم الصحي اشارت اية لسود ان الفريق العامل لم يكتف بالجوانب التنظيمية للتظاهرة بل تجاوز ذلك الى اطلاق حملة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي سبقت اليوم المفتوح لتحسيس مختلف متساكني احياء الزهراء باهمية هذا اليوم وبالعيادات التي سيوفرها لهم وتوجيههم اثناء الحضور الى مختلف العيادات المتوفرة .

وتلقى المستفيدون من اليوم الصحي المجاني الى جانب التشخيص الطبي نصائح طبية في التعامل مع عديد الامراض وخاصة الجوانب المتعلقة بالتحسيس بأهمية المتابعة لبعض الأمراض المزمنة وأساليب الوقاية والتفطن إلى العلامات الأولى للبعض منها.