... هل تكون الانتخابات المحلية فرصة للاحزاب لاستعادة ثقة الشعب والتواصل مع القواعد

(وات /تحرير احلام جبري) - بعد انطلاق مسار 25 جويلية، وبداية تشكل المشهد السياسي وبناء السلطة وفق تصور مختلف وجديد، بدأ دور الأحزاب في الانحسار شيئا فشيئا، لتصبح حسب ما يراه المتابعون للشأن العام "تشكيلات سياسية على الهامش، ليس لها مكانة واقعية ملموسة في السلطة وفي إدارة الشأن العام بعد أن كانت نواته الصلبة طيلة العقد الماضي".



وكانت الانتخابات التشريعية المبنية على نظام الاقتراع على الأفراد ومقاطعة طيف سياسي واسع لها، "خطوة فارقة" في تحديد مصير الأحزاب، على الأقل في المرحلة الراهنة، لتصبح خارج دائرة صنع القرار أو المشاركة فيه، من داخل هياكل السلطة، كأطراف مساندة أو معارضة لها، مما يطرح مسألة ضرورة مراجعة هذا القرار، واستغلال الانتخابات البلدية والمحلية القادمة كنقطة انطلاق لاستعادة ثقة التونسيين في السياسيين والتواصل معهم والتأثير انطلاقا من القواعد.





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