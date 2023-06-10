سير عمل الحكومة، محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

مثل سير عمل الحكومة في الأيام القليلة الماضية محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم السبت بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.



وأكد قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، ضرورة أن يكون كل من يتحمل مسؤولية في الدولة في مستوى تطلعات الشعب، معتبرا أن "الواجب الوطني يقتضي أن نرفع التحدي تلو الآخر وأن على الجميع العمل بشعور مفعم بالمسؤولية وألا يتأخر لحظة واحدة في تحقيق آمال الشعب التونسي".





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كما شدد رئيس الجمهورية على أن قدرات تونس وإمكانياتها الذاتية كبيرة ولا بد من توفير كافة الظروف التي تمكن الشعب التونسي من تحقيق آماله، وفق نص البلاغ.