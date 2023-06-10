إدارة الحرس الوطني تدعو مستعملي الطريق بقبلي وتوزر إلى الحذر بسبب هبوب رياح رملية تحجب الرؤية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بكامل ولايتي قبلي وتوزر (جنوب) ودعت مستعملي الطريق إلى الحذر، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم السبت في بلاغ.



ودعت مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء الرفافة أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.





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وذكرت أنه يمكن الاتصال على بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية : 71960448 - 71963512



كما يمكن الاتصال جهوياباقليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193