Babnet

تطاوين: مكتب الخدمات الرقمية ببني مهيرة جاهز في انتظار تجهيزه وفتحه

Publié le Samedi 10 Juin 2023 - 19:28 قراءة: 0 د, 58 ث
      
جهزت بلدية الصمار في دائرتها بمعتمدية بني مهيرة، مكتبا يخضع للمواصفات والشروط التي حددتها رئاسة الحكومة لاحتضان اول مكتب للخدمات الرقمية بالجهة، ووضعت على ذمته عونا، حسب الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الصمار خليفة النايلي لصحفي "وات".

وقال النايلي ان هذا الشكل الجديد من مكاتب الخدمات، بصيغته الرقمية، يعتبر واحد من بين 30 مكتب خدمات قررت رئاسة الحكومة فتحها في عدة ولايات، مع تحديد شهر مارس من العام القادم لاتمام احداثها، وذلك بتمويل من البنك الدولي في اطار برنامج الحوكمة الالكترونية والتكامل بين مسار الاصلاح الاداري ومسار التحول الرقمي للادارة، ومن شانه ان يوفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن مرقمنة وكذلك في ما يتعلق بالاسترشاد وانجاز الاجراءات الادارية وتقديم الشكاوي بالسرعة المطلوبة اعتمادا على تطبيقة ستكون تفاعلية ومفتوحة امام كافة المواطنين

...

وكان ممثلو الصناديق الاجتماعية الثلاثة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس والديوان الوطني للبريد التونسي والوكالة التونسية التشغيل وامانة المال الجهوي وكاتب عام بلدية الصمار، قد وقعوا باشراف والي الجهة حافظ الفيتوري بصفتهم مزودي الخدمات، على الاتفاقية الخصوصية لاستغلال وتسيير هذا المكتب بمدينة بني مهيرة.

يذكر ان خدمات بلدية الصمار تشمل ايضا معتمدية بني مهيرة المحدثة سنة 2017 وهي المعتمدية الوحيدة في الجهة دون بلدية


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268097


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 10 جوان 2023 | 21 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:40 16:10 12:26 05:00 03:09
Babnet
24°
 Babnet26° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2229°-2231°-2129°-2225°-22
  • Avoirs en devises
    21427,8

  • (9 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,34196 DT        1$ =3,11732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juin)   354,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*