تطاوين: مكتب الخدمات الرقمية ببني مهيرة جاهز في انتظار تجهيزه وفتحه

جهزت بلدية الصمار في دائرتها بمعتمدية بني مهيرة، مكتبا يخضع للمواصفات والشروط التي حددتها رئاسة الحكومة لاحتضان اول مكتب للخدمات الرقمية بالجهة، ووضعت على ذمته عونا، حسب الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الصمار خليفة النايلي لصحفي "وات".



وقال النايلي ان هذا الشكل الجديد من مكاتب الخدمات، بصيغته الرقمية، يعتبر واحد من بين 30 مكتب خدمات قررت رئاسة الحكومة فتحها في عدة ولايات، مع تحديد شهر مارس من العام القادم لاتمام احداثها، وذلك بتمويل من البنك الدولي في اطار برنامج الحوكمة الالكترونية والتكامل بين مسار الاصلاح الاداري ومسار التحول الرقمي للادارة، ومن شانه ان يوفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن مرقمنة وكذلك في ما يتعلق بالاسترشاد وانجاز الاجراءات الادارية وتقديم الشكاوي بالسرعة المطلوبة اعتمادا على تطبيقة ستكون تفاعلية ومفتوحة امام كافة المواطنين





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وكان ممثلو الصناديق الاجتماعية الثلاثة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس والديوان الوطني للبريد التونسي والوكالة التونسية التشغيل وامانة المال الجهوي وكاتب عام بلدية الصمار، قد وقعوا باشراف والي الجهة حافظ الفيتوري بصفتهم مزودي الخدمات، على الاتفاقية الخصوصية لاستغلال وتسيير هذا المكتب بمدينة بني مهيرة.



يذكر ان خدمات بلدية الصمار تشمل ايضا معتمدية بني مهيرة المحدثة سنة 2017 وهي المعتمدية الوحيدة في الجهة دون بلدية