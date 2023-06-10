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بنزرت: رصد حالة غش بمركز اختبارات بماطر (المندوب الجهوي للتربية)

Publié le Samedi 10 Juin 2023 - 11:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
رُصدت، أمس الجمعة، في ثالث أيام الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، حالة غش باستعمال السماعات الالكترونية من قبل مترشحة بأحد مراكز الاختبارات بمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المندوب الجهوي للتربية محمد كسوري.
وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المصالح التربوية المحلية والجهوية تولّت اتخاذ التدابير القانونية في الغرض حيث أخطرت مصالح الوزارة وتولت الايقاف الفوري للمترشحة مع منعها من مواصلة المشاركة في بقية الاختبارات، مشرا إلى أنّه تم رفع قضية في الغرض لدى مصالح الأمن بماطر والتي تمكّنت، إثر تحرياتها، من التعرّف على الشخص الذي زوّد المترشّحة بالتجهيزات المستخدمة في عملية الغش، واتخاذ الاجراءات الواجبة بشأنهما.
ولفت، من جهة أخرى، إلى أن السير العام للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للايام الثلاث الاولى في جميع المراكز السبع والعشرين كان عاديّا على مستوى التنظيم اللوجستي والبشري باستثناء الغيابات المسجّلة للمترشحين الذين بلغ عددهم خلال اليوم الاول 354 مترشحا متغيبا و389 مترشحا خلال اليوم الثاني و430 خلال اليوم الثالث.
وجدّد المصدر نفسه التأكيد على الاولياء والتلاميذ بضرورة التقيّد بالتوصيات المباشرة التي تم الإعلان عنها وإقرارها بشأن عدم اصطحاب أي تجهيزات الكترونية تقع تحت طائلة المنع والتي قد تعرّض المترشحين لعقوبات إدارية ومدنية، مبينا في هذا الإطار أن نشر الاختبارات على شبكات التواصل الاجتماعي يعتبر أيضا حالة غش ويعرض صاحبه للتبع الاداري والجزائي.


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