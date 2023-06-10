القصرين: تواصل الطوابير أمام المخابز رغم توفر مادة "الفرينة" وحملة مراقبة تكشف إخلالات بالجملة

تواصل، يوم الجمعة بولاية القصرين، الطوابير الطويلة للمواطنين أمام المخابز، رغم توفر مادة "الفرينة" وتحصل جل مخابز الجهة مؤخرا على كامل حصصهم منها، كما أن الخبز المدعم سرعان ما ينفد وهو ما دفع فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين إلى تنفيذ حملة مراقبة.



وأسفرت حملة المراقبة الاقتصادية، التي استهدفت عددا هاما من المخابز بمدينة القصرين في سبيل كشف سبب تواصل الطوابير ونفاد خبز "الباقات" باكرا، عن توجيه استدعاءات لعدد من أصحاب المخابز بسبب ارتكابهم لمخالفات تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية والتلاعب بميزان الخبز والإخلال بتراتيب الدعم عبر عرض الخبز المعدّ للإستهلاك العائلي (المدعم) في الفترة الصباحية فقط (الساعة السابعة صباحا) وبيع الخبز غير المدعم في باقي ساعات النهار، وفق المعتمد الاول لولاية القصرين، أحمد الحامدي.





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واكد الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن 113 مخبزة بالجهة من جملة 114 مخابز، تحصلت على كامل حصصها من مادة الفارينة لتوفير الخبز للمواطنين بكميات كافية غير أن تعمد البعض تغيير أوقات العمل وتأخير عملية صنع الخبز إلى الساعة السادسة والساعة السابعة صباحا عوضا عن الساعة الثالثة والساعة الرابعة والساعة الخامسة صباحا، خلق ارباكا إلى جانب اخلالات أخرى متعلقة بتعمد بعض المخابز بيع الخبز غير المدعم مع قيام عدد هام من المستهلكين باقتناء كميات كبيرة من الخبز خوفا من نفاده.



وذكر في سياق متصل أنه تم التنبيه على أصحاب المخابز المخلة بتراتيب الدعم بضرورة بيع الخبز المدعم "الباقات" و"الكبير" عوضا عن الخبز غير المدعم باهض الثمن مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن.

كما دعا عموم المواطنين الى تجنب اللهفة واقتناء كميات محدودة من الخبز كل حسب حاجيات أسرته لترك المجال لغيره، مؤكدا توفر مادة الفارينة لتصنيع كميات كافية من الخبز.