وزيرا الاقتصاد والتجارة يفتتحان الدورة 57 لمعرض صفاقس الدولي

تولى وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، مساء يوم الجمعة، افتتاح الدورة 57 لمعرض صفاقس الدولي، التي تقام من 9 الى 25 جوان الجاري بقصر المعارض بصفاقس تحت شعار "اقتصاد ... رياضة ... ثقافة"، وبمشاركة 180 عارضا من تونس وليبيا.



وتتميز الدورة 57 لمعرض صفاقس الدولي، بتغيير تسمية الفضاء الذي يحتضنه عادة من "معرض صفاقس الدولي" إلى "قصر المعارض بصفاقس"، وبتحويله إلى مدار تنموي عربي، وذلك عبر إحتضانه صبيحة اليوم الإفتتاحي، ولأول مرة، إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية التابع لجامعة الدول العربية، والذي شفع بإبرام إتفاقية توأمة مع جمعية معرض صفاقس الدولي.

وفضلا عن جانب العرض الذي يمتد على مساحة 10 الاف متر مربع، لعرض منتوجات الصناعات التقليدية، والموبيليا والديكور والآلات الكهرومنزلية والملابس الجاهزة والجلود والاحذية، والتحف والهدايا ومواد التزويق، والصناعات الغذائية والخزف التقليدي، يتضمن برنامج الدورة 57 لمعرض صفاقس الدولي، عديد التظاهرات والأنشطة أبرزها، إفتتاح الدورة الدولية الثانية للكرة الحديدية، يومي 10 و11 جوان، بتنظيم من نادي الشيحية، وبمشاركة تونس وليبيا والجزائر وفرنسا وبلجيكا وإدارة موناكو ومدغشقر ومالي والمغرب والسينغال، وبحضور أكثر من 400 لاعب.



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كما حرصت جمعية معرض صفاقس الدولي على تنظيم الجائزة الكبرى للدورة الأولى للدراجات لمعرض صفاقس الدولي، يوم 25 جوان الجاري، بإشراف الجامعة التونسية للدراجات وبمشاركة ما يقارب 70 دراجا تحت إشراف وزير الشباب والرياضة، وإنطلاق يوم الدراجة بصفاقس تحت شعار "صفاقس تبسكل" بالتعاون مع جمعية "ماييس"، وذلك من أجل التشجيع على إستعمال الدراجات الهوائية.