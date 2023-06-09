قفصة: تقديرات بإنتاج 3000 طنّ من الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي

قدّرت دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة صابة الفستق للموسم الفلاحي الحالي بـ3000 طنّ، مسجّلة بذلك ارتفاعا بـ 300 طنّ مقارنة بصابة السنة الماضية (2700 طنّ)، وفق رئيس الدائرة عبد الستار غبطان.



وأضاف غبطان، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساحة الجمليّة لغراسات الفستق تبلغ 20 ألف هكتار تضمّ حوالي 2 مليون أصل، وتنقسم إلى 4000 هكتارا سقوية و16000 هكتارا بعليّة، مبيّنا أنّ الغراسات تتركّز بالخصوص بمعتمديات أم العرايس، وقفصة الشمالية، وقفصة الشمالية الجنوبية، والسند، وزانوش، وسيدي عيش، والقطار، وبعض الجيوب المتفرقة بباقي معتمديات الولاية.





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وأكّد أن موسم جني الفستق سينطلق في أواخر شهر جويلية القادم، وقد تولّت مصالح دائرة الإنتاج النباتي تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الفلاحين لحماية الصابة من ذبابة الفستق وحشرة السوس، مشيرا إلى أن ولاية قفصة هي الاولى وطنيا من حيث انتاج الفستق تليها في المرتبة الثانية ولاية القصرين.

