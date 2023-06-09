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زغوان: تسجيل أول حالة غش في امتحانات الباكالوريا بمعهد الفرابي بالفحص (المندوب الجهوي للتربية)

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 19:24 قراءة: 0 د, 42 ث
      
رُصدت، اليوم الجمعة، أول حالة غش في امتحانات الباكالويا بولاية زغوان، لمترشح بصفة فردية عن شعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد الفرابي بالفحص، والذي تمّ التفطّن له بصدد الاتصال بنقطة خارجية عبر جهاز تنصت دائري الشكل لتلقي أجوبة مادة الرياضيات.
وأوضح المندوب الجهوي للتربية بزغوان، رضا البكري، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلميذ قام، بعد التفطن لعملية الغش، بإعلام مراقبي قاعة الامتحان بأوجاع في إحدى أذنيه نتيجة تسرب جزء كبير من جهاز التنصت داخلها، ليتم بموجب ذلك التنسيق مع مصالح المندوبية ونقله على الفور إلى المستشفى المحلي بالفحص لاجراء التدخل الطبي اللازم واستخراج الجهاز الذي كان وراء كشف عملية الغش.
وأكّد أن عملية الغش هذه هي الأولى التي يتم تسجيلها بمراكز الامتحانات في ولاية زغوان، مشيرا إلى أنّه تم منع المترشّح من مواصلة إجراء الاختبارات في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه وفق التراتيب المعمول بها في الغرض.

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