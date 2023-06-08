حادث سقوط مروحية واستشهاد أربعة عسكريين محور لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني

مثل حادث سقوط المروحية العسكرية الذي أدّى ليلة أمس الاربعاء إلى استشهاد 4 من رجال الجيش، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع وزير الدفاع الوطني عماد مميش.



وتعرض اللقاء إلى ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث التي يمكن أن تشهدها أي دولة تحصل للأسف في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولازال إلى مثل هذه الفواجع، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، .





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وأوصى قيس سعيّد، وزير الدفاع الوطني بإبلاغ تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء الأبرار، داعيا الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.



وأثنى رئيس الجمهورية على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة العسكرية في الحفاظ على سيادة تونس وعلى المهارات والكفاءات التي تعمل من أجل تطوير ما لديها من آليات وعتاد.



وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أفادت في بلاغ لها عشية اليوم الخميس، بأن الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها بمنطقة "كاب سيراط"، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر.



كما أعلنت وزارة الدفاع، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت مساء الأربعاء، بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.