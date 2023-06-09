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وزارة الفلاحة تصدر الأمر الموسمي المتعلق بسعر الحبوب ودفع أثمانها قبل موفى شهر جوان 2023

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 06:40 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ستصدر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأمر الموسمي المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى موسم 2024/2023 قبل موفى شهر جوان 2023.

وذكرت في بلاغ، لها ، الخميس، بجملة من الإجراءات التي تهم مختلف مزارعي الحبوب، على غرار زيادة استثنائية بـ 10 د/ق كمنحة تشجيعية خاصة بصابة 2023 لتجميع مختلف أنواع الحبوب بمراكز التجميع بالجهات.
ويأتي هذا الإجراء، في إطار العمل على التخفيف من التأثيرات المناخية الصعبة المتميزة بشح الأمطار في مناطق الإنتاج خلال هذا الموسم والاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى 2024/2023/.
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كما أقرت وزارة الفلاحة، توفير كميات كافية من بذور الحبوب لتأمين حاجيات الفلاحين للموسم المقبل.
وتضمنت، الإجراءات، أيضا، تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية من مستحقاتهم قبل انطلاق موسم البذر المقبل.


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