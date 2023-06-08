برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار (تشافي)

نفى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني, رغبة النادي في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وارتبط اسم نيمار دا سيلفا صاحب 31 عاما بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد توتر علاقته مع الإدارة الحالية والجماهير أيضا.

وفي الوقت نفسه, أشارت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام الماضية عن رغبة بعضا من اعضاء مجلس إدارة برشلونة في استعادة نيمار دا سيلفا مجددا خاصةً وأن اللاعب يرغب في الرحيل عن باريس.



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وتحدث تشافي هيرنانديز في تصريحات اعلامية عن إمكانية التعاقد مع نيمار قائلاً "عودة نيمار, أنا مندهش من هذا الطرح, إنه ليس ضمن اهتماماتنا " مضيفا" من الناحية النظرية, هو ليس ضمن خططنا, انا أقدره كثيراً كلاعب و أحبه كصديق, لكن في برشلونة لدينا أولويات أخرى".

الجدير بالذكر أن عقد النجم نيمار دا سيلفا سينتهي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان صيف عام 2025.