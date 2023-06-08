الدورة 111 لمؤتمر منظمة العمل الدولية: تونس تشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بمجموعة دول عدم الانحياز

شاركت تونس ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس الأربعاء بجينيف، بمناسبة انعقاد الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف في الاجتماع الوزاري الخاص بمجموعة دول عدم الانحياز بخصوص "إنشاء تحالف عالمي للعدالة الاجتماعية".



وتمّ خلال هذا الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه رفيق بن إبراهيم، رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، نيابة عنه، اعتماد البيان الذي أعدّه مكتب مجموعة دول عدم الانحياز والذي رحّب بمبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونقبو بخصوص إنشاء تحالف عالمي للعدالة الاجتماعية الذي سيتم إطلاقه بمناسبة قمّة عالم العمل المنتظر انعقادها يومي 14 و15 جوان 2023.





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وأكد المشاركون في هذا الاجتماع أهمية تحفيز التفكير الجماعي داخل مجموعة دول عدم الانحياز في سبيل رفع الصعاب وتحويلها إلى فرص لوضع أسس نظام عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافا.

يذكر أن أذربيجان تترأس حاليا هذه المجموعة التي تضمّ 120 دولة من مختلف أنحاء العالم.

