شركة توزيع المياه تسعى الى توفير الماء في فصل الصيف وليس الترفيع في التسعيرة (مصباح الهلالي)

شدد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، خلال ندوة صحفية، انتظمت الخميس، بمقر وزارة الفلاحة، على أن توفير المياه للمواطنين يعدّ أوكد أولويات الشركة في الفترة الحالية ولا وجود لنية الترفيع في تسعيرة الماء في الوقت الحالي.



وأوضح الهلالي، خلال هذه الندوة الصحفية لتقديم أبرز المستجدات حول قطاعات المياه والفلاحة والصيد البحري، أن وضعية امتلاء السدود الحرجة، رغم الأمطار المسجلة في الفترة الأخيرة، وتوقع ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف يتطلب احكام التصرف في الموارد المائية المتاحة لتفادي انخرام العرض والطلب على المياه.





...



وأكد مواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية المتخذة، في هذا الاطار، مع العمل على تقليص انقطاعات المياه الصالحة للشرب في فترات محددة خلال الموسم الصيفي.



يذكر ان نسبة امتلاء السدود في تونس بلغت 1ر35 بالمائة اليوم 8 جوان 2023، وساهمت الامطار الاخيرة في ارتفاع مخزون هذه السدود بنسبة 9ر4 بالمائة. وبلغت الايرادات الجملية 584 مليون متر مكعب من 1 سبتمبر 2022 الى 6 جوان 2023.