الالعاب الافريقية الشاطئية - الحمامات 2023 - ثمانية بلدان تشارك في دورة الريشة الطائرة ( البادمنتون)

ستشارك ثمانية بلدان في دورة البادمنتون ( الريشة الطائرة) خلال النسخة الثانية لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي تستضيفها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري حسب ما علمت به وكالة تونس افريقيا للانباء.



واكدت منتخبات الجزائر وجنوب افريقيا وبينين وغينيا الاستوائية وجزر موريس ونيجيريا وزمبابوي وتونس البلد المنظم مشاركتها في الالعاب

وستكون دورة الريشة الطائرة التي ستقام من 27 الى 30 جوان المقبل ضمن العاب الحمامات 2023 مرشحة للالعاب الشاطئية العالمية خلال نفس العام.



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وكان رؤوف صيود رئيس الجامعة التونسية لكرة الريشة الطائرة صرح في حديث سابق لوكالة (وات) أنّ الهدف الأول من مشاركة المنتخب الوطني في الألعاب الافريقية الشاطئية يتمثل في تحسين الأداء والتصنيف على المستويين العربي والافريقي، ملاحظا انّ العناصر الوطنية ستكون ممثلة في الألعاب الافريقية الشاطئية بـ 10 رياضيين.

وستشارك تونس في اختصاصات متعددة سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الفرق، مبيّنا أنّ المستوى الفردي سيتشمل اختصاص ثلاثي ذكور، وثلاثي اناث، والزوجي المختلط، أما على مستوى الفرق فستقتصر المشاركة على الزوجي ذكور و الزوجي اناث و الزوجي المختلط والثلاثي المختلط.



ويذكر ان لعبة الريشة الطائرة "البادمنتون" تشبه كثيرا لعبة التنس مع اختلاف في القوانين . وهي منتشرة في عدد من البلدان الافريقية الناطقة باللغة الانقليزية



ويمكن ان تكون المقابلة ضمن منافسات فردي رجال وسيدات وزوجي رجال وسيدات وزوجي مختلط بين الرجال والسيدات .



وقد تمت تسمية اللعبة ب"كرة الريشة " لأن الكرة مغطية بالريش وتطير بمنتهى الخفة وتمارس اللعبة بمضارب خاصة في قاعات مخصصة لها كما يمكن ان تلعب ايضا على الشواطئ

ويشار الى انه تم الاعتراف بهذه اللعبة ودخولها في الدورات الأولمبية ذلك عام 1992 في مدينة برشلونه لأول مره