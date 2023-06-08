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الحرس الوطني: تفكيك شبكة اتجار بالآثار بالقيروان وحجز حجارة "تعود للحقبة الرومانية"

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 10:29 قراءة: 0 د, 18 ث
      
فككت دورية أمنية ببوحجلة من ولاية القيروان شبكة تنشط في مجال الاتجار بالآثار واحتفظت بثلاثة أشخاص تابعين للشبكة، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الخميس.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ، أن الدورية نصبت كمينا وتمكنت من حجز حجارة يشتبه في كونها "تعود للحقبة الرومانية".

...

وأذنت النيابة العمومية بالقيروان بالاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة محضر من أجل "الاتجار بالآثار".


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