وزارة الفلاحة تمنح مراقبي التراث الغابي مكافأة بقيمة 15 دينارا عن كل مخالفة مرصودة

قرّرت وزارة الفلاحة منح المهندسين والتقنيين المؤهلين لمعاينة المخالفات المتصلة بالتراث الغابي مكافأة مالية في حدود 15 دينارا عن كل مخالفة مضبوطة على ان تمنح دفعة واحدة على شكل منحة سنوية لا تتجاوز 1000 دينار سنويا.



وأكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق الامر عدد 423 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2023، ان هذه المكافآت تمنح مقابل كل مخالفة تمت معاينتها وتحرّر ضمن محضر، وهي تتيح تحفيز المراقين في وقت تشهد في البلاد الاستمرار في الاضرار بالمجال الغابي.





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وتضبط قائمة المنتفعين سنويا بمقتضي قرار من الوزير المكلف بالغابات باقتراح من المدير العام للغابات وتخضع المنحة للحجز بعنوان الضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وراس المال عند الوفاة.



وكانت تونس سجلت قرابة 88 حريقا أتت على مساحة تقارب 3 آلاف هك في الفترة الممتدة من 1 جوان الى غاية 26جويلية 2022 وتقدّر مساحة الغابات في تونس 6ر5 ملايين هكتارا.



وتتمركز هذه المساحة التي تعادل 34 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد، بالأساس في جهة الشمال الغربي بين جبال "خمير" و"مقعد" في حين تعتبر عين دراهم (ولاية جندوبة) معتمدية غابية بامتياز.