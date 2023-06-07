شركة النقل بتونس تطوع برمجتها خاصة لسفرات الحافلات المخصصة للنقل التلمذي بمناسبة امتحان البكالوريا

قامت شركة النقل بتونس بتطويع برمجتها وبالخصوص سفرات الحافلات المخصصة للنقل التلمذي حتى يتمكن المترشحون لامتحان البكالوريا من الحضور بالمؤسسات التربوية قبل الساعة السابعة والنصف صباحا.



وأوضحت الشركة في بلاغ، أن هذا الإجراء يأتي استعــدادا لانطلاق الدورة الرئيـسية لامتحان البكالوريا التي تنطلق الأربعاء 7 جوان 2023 وتتواصل أيام 8 و9 و12و13و14 من شهر جوان 2023.

وأكدت أنها ستؤمن 48 حافلة نقل التلاميذ إلى مراكز الامتحانات من مختلف مناطق إقليم تونس الكبرى وخاصة الريفية منها على غرار شرفش والجبّاس وقشبة و الشويقي والمحفورة وبوحنش وبرج الطويل وبرج السوقي وجبل الرصاص وطرهونة ودوّار الحوش وبيرين والدريجات والقريعات .