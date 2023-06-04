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تحضيرا لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) - محمد الطيب يفوز بذهبية سباق 2000 متر ضمن دورة راتسبورغ بالمانيا

Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توج محمد الطيب بذهبية السباق الاولمبي 2000 متر " فردي أكابر سكيف " ضمن دورة مدينة راتسبورغ الالمانية بعد منافسة قوية مع جدافين من مدراس عريقة في التجديف الاولمبي من المانيا والدانمارك والنرويج . وقطع محمد الطيب مسافة السباق في 7’:38”,31 .

ويذكر ان الطيب الذي يزاول دراسته الجامعية بالمانيا يواصل التحضيرات للمواعيد القادمة ومنها المرحلة الثانية لكاس العالم بفرازي ايطاليا والالعاب الافريقية الشاطئية بالحمامات المقررة من 23 الى 30 جوان الجاري

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