القروض الخارجية لسنة 2022 خصصت بالكامل للإنفاق الاستهلاكي (تقرير)

تواصل السلط المالية التونسية إنفاق القروض الخارجية التي تحصل عليها في دعم الميزانية والنفقات الاجتماعية ومحاور أخرى كالمساعدات المالية للاقتصاد الوطني دون توجيه أي قرض خارجي الى المشاريع الاستثمارية او التنموية، حسب ما تبينه المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي الواردة في تقريره حول قائماته المالية لسنة 2022.



وبين التقرير ان هذه القروض يتم تخصيصها، على غرار السنوات الفارطة، في بنود استهلاكية ترصد لسد عجز الميزانية والنفقات العامة مثل صرف الأجور والتكفل بمصاريف الدعم وتحمل أعباء تسيير الإدارة ومستلزمات نشاطها من مستهلكات مختلفة واعباء صيانة اسطول السيارات وما شابه ذلك من اغراض





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