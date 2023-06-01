المنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم يومي 3 و4 جوان تظاهرة "ألو باكالوريا 2023" عبر الرقم الأخضر 80106901

أعلنت المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن تنظيمها يومي السبت 3 والأحد 4 جوان الجاري الدورة السابعة من "ألو باكالوريا" لمساعدة التلاميذ في تحضيرهم لاجتيار امتحان الباكالوريا لسنة 2022 - 2023.



وأفادت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه يمكن للمترشحين لباكالوريا 2023 الاتصال بالرقم الأخضر 80106901 يومي السبت والأحد القادمين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 13 ومن الساعة 15 إلى الساعة 18 لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم ليجيب عليها مجموعة من الأساتذة المتطوعين في مختلف الشعب.





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وتهدف تظاهرة "ألو باكالوريا" إلى مساعدة المترشحين لاجتياز الباكالوريا على الاعداد النفسي والمنهجي والعلمي الجيد لهذا الامتحان الوطني وضمان أوفر حظوظ النجاح لهم.



يشار إلى ان الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لإمتحان باكالوريا سنة 2023 تنطلق يوم 7 جوان الجاري وتتواصل أيام 8 و9 و12 و13 و14 جوان وسيكون الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الأحد 25 جوان 2023.