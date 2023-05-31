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الالعاب الافريقية الشاطئية " - محرز بوصيان رئيس اللجنة المنظمة: "نحرص على تشريك شباب مختلف الجهات في احتفالية "الحمامات 2023"

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 14:45 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية رئيس اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) انه يتم العمل من اجل ان تشارك  مجموعات شبابية من  24 ولاية في فعاليات الاحتفال باليوم الأولمبي العالمي يوم 23 جوان  بمنطقة المنتجع السياحي ياسمين  الحمامات  بمناسبة دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل
وستقام الاحتفالية بحضور شخصيات  رياضية اولمبية وطنية وعربية وافريقية ودولية وممثلين عن محتلف اللجان الاولمبية الافريقية   
 كما افاد رئيس اللجنة المنظمة وكالة (وات) انه سيتم تنظيم رحلات للشباب من جميع الولايات لحضور الألعاب  والمشاركة في الاجواء الاحتفالية بالمناسبة.

...

ويذكر انه تم فتح المجال للشباب من مختلف  الجهات للمشاركة ضمن سلك المتطوعين التابعين للجنة التنظيم.
 وفي سياق العمل على مزيد توفير اسباب نجاح التنظيم واشعاع التظاهرة الافريقية الشاطئية على مختلف جهات البلاد زار محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشاطئية الإفريقية "الحمامات 2023  امس ولاية سيدي بوزيد وتحادث بالمناسبة مع  والي الجهة  عبد الحليم حمدي  بمقر الولاية . وجاءت  زيارة بوصيان إلى ولاية سيدي بوزيد في اطار سلسلة من اللقاءات من أجل التشاور حول سبل إشراك مختلف الجهات لإنجاح هذه التظاهرة . كما تحول بوصيان امس الى عدة مناطق في اطار التحضير للالعاب وتوفير عدة مستلزمات ومرافق ضرورية لتنظيم الدورة الافريقية الشاطئية .


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