المنستير: تعليق القائمات الأولية للمستفيدين من برنامج المساكن الاجتماعية (الوالي)

أفاد والي المنستير، المنذر بن سيك علي، اليوم الاثنين، بأن تعليق القائمات الأولية للمستفيدين بالمساكن الاجتماعية انطلق منذ 23 ماي الجاري وينتظر تسليم مفاتيح هذه المساكن لمستحقيها على اقصى تقدير في شهر جويلية المقبل.

وأضاف الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ "برنامج المساكن الاجتماعية خضع إلى المحاصصة السياسية ولسوء الإدارة، سيما في ظلّ جاهزية عدد من الشقق منذ أكثر من 7 سنوات ومع ذلك لم يقع إسنادها إلى مستحقيها"، مؤكدا أن اللّجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي بذلت جهودا كبيرة لإنهاء أعمال التحري وتحديد القائمات الأولية لمستحقيي هذه المساكن.

وأوضح أنّ البرنامج يشمل 11 مسكنا في مدينة جمال، و65 مسكنا في مدينة الساحلين وهناك حوالى 90 مسكنا آخر بالمنستير تقريبا جاهزة، مؤكدا أن توزيع هذه المساكن لن يكون حسب المحسوبية أو الموالاة بل بناء على دراسات اجتماعية موضوعية ومقاييس ومعايير موحدة، وفق تعبيره.

ودعا الوالي كلّ من تقدموا بمطالب للانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي في الفترة 1 جويلية2012 -30 سبتمبر 2012 أو في الفترة 20 جانفي 2016-19 مارس 2016 المحددة سلفا من قبل المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية إلى الاطلاع على هذه القائمات.



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وأفاد الوالي بأنّ فتح باب قبول الطعون والاعتراضات والملاحظات على القائمات الاسمية يتواصل لمدّة شهر من 23 ماي 2023 إلى غاية 21 جوان 2023 بدخول الغاية حسب نص بلاغ أصدره في الغرض.

ويعتبر الترتيب في القائمات الاسمية أوليا، وهو قابل للمراجعة إلى حين دراسة جميع الاعتراضات واستكمال التقاطعات مع بعض الإدارات، ويمكن لكل مترشح للانتفاع بهذه المساكن الاعتراض بخصوص المعطيات المدرجة بالقائمات الأولية سواء التي تهمه شخصيا أو التي تتعلق بأي مترشح آخر شريطة تقديم تبرير لذلك، ويمكن لأي مواطن من غير المترشحين الاعتراض إذا ما توفرت لديه معطيات بخصوص أي مترشح للإنتفاع والمضمنة أسماؤهم بالقائمة الإسمية التي تم تعليقها.

ويمكن لكل من يرغب في الاعتراض الاتصال بمقر الولاية أو بمقر المعتمدية المعنية لسحب أنموذج استمارة الاعتراض كما يمكن سحبها عبر موقع ولاية المنستير، ويمكن تقديم الاعتراضات مرفقة بالمؤيدات عند الاقتضاء إلى مقر الولاية أو إلى مقر المعتمدية، ويتعين على كلّ معترض الإدلاء بمعلومات جدية ووجيهة بخصوص المترشح المعترض عليه وخاصة المتعلقة منها بعنصري الدخل العائلي والملكية، ويمكن لكل معترض تسجيل اعتراضه مباشرة بالسجل المفتوح في الغرض بمقر الولاية أو بمقر معتمديتي الساحلين وجمال دون الحاجة لتقديم اعتراض على محمل ورقي.

وستقع دراسة جميع الطعون والاعتراضات والملاحظات حالة بحالة، ومراجعة الترتيب الأولى للقائمة في إطار اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية المنستير، والقيام بعملية القرعة للمترشحين الأخيرين المتساويين في الترتيب وإعداد القائمات النهائية للمقبولين، حسب ذات البلاغ.

