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الحوار الاجتماعي لا يمكن ان يقتصر فقط على الملفات الاجتماعية (منعم عميرة)

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 17:34 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، الاثنين بتطاوين، "ان الحوار الاجتماعي لا يمكن ان يقتصر فقط على الملفات الاجمتاعية بل لا بد ان يشمل مختلف القضايا التي تواجهها البلاد."

واضاف خلال اشرافه على المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، "ان اقتصار اهتمام الاتحاد على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن ان يفضي الى النتائج المرجوة دون اهتمامه بالشان السياسي"

...

وبين ان اتحاد الشغل بصدد نشر مبادرة وطنية تهدف الى انقاذ البلاد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها منذ مدة مذكرا ان المنظمة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمبادرة مماثلة رفضتها السلطة.

وابرز الامين العام المساعد "ان ضبابية الوضع الحالي وما اقدمت عليه الحكومة من حلول سهلة تجلت في الترفيع في نسب الفائدة والاسعار وتقليص في ميزانية الدعم بحوالي 2,3 بالمائة قد اثر سلبا على المقدرة الشرائية للتونسيين وشح عديد المواد الاساسية.

وقال عميرة ان ولاية تطاوين تمثل جسر عبور الى افريقيا والحارس الامين للبوابة الجنوبية للوطن مبرزا اهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر احدى المحطات الهامة التي تنصت فيها القيادة الى القواعد ومناقشة القضايا الراهنة.

وقد تولى عميرة بالمناسبة تكريم عدد من النقابيين المحالين على التقاعد وذلك بحضور الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالاعلام، سامي الطاهري، قبل ان يصادق المؤتمرون على التقريرين الادبي والمالي وفتح باب النقاش ودخول مرحلة انتخاب الهيئة الجديدة للاتحاد الجهوي.


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