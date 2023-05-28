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فرحة عارمة في باجة بعد تتويج الاولمبي الباجي بكاس تونس للمرة الثالثة في تاريخه.

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 22:03 قراءة: 0 د, 53 ث
      
عمت مساء اليوم الاحد اجواء فرحة عارمة بكل احياء مدينة باجة وتجمع الاف المواطنيين بساحة بلدية باجة فور الاعلان عن فوز الاولمبي الباجي بالكاس الثالثة في تاريخه بعد مباراة الدور النهائي لكاس كرة القدم التي فاز فيها الاولمبي الباجى على الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب رادس 1-صفر .

فقد خرج اطفال وشباب وشيوخ ونساء الى ساحات المدينة وشوارعها مرتدين ازياء الفريق وهاتفين باسمه ورافعين اعلام النادي.
وجابت السيارات المزدانة بالاعلام "الحمراء والبيضاء" احياء المدينة وقد تعالت اصوات منبهاتها واصوات الشباب مردده اهازيج الفرح.
وتم اطلاق الشماريخ بساحة بلدية باجة. وعبر عدد كبير من متساكنى مدينة باجة عن فرحة انتظروها طويلا كما عبروا عن شكرهم لفريق الاولمبي الباجي الذى نجح في الظفر بالكاس والعودة بها الى "باب العين" وهي ساحة من اعرق ساحات مدينة باجة .

واعرب احباء الفريق عن شكرهم للهيئة المديرة والاطار الفني ولكل من ساهم فى هذا الانتصار التاريخي لفريق الاولمبي الباجي الذى يعود تاسيسه الى سنة 1929.
كما عملت قوات الامن بالمدينة على تاطير احتفالات جماهير النادي بتتويج فريقها بكاس تونس من خلال اتخاذ اجراءات تنظيمية مشددة حسب ما عاينته مندوبة وكالة "وات" بباجة .

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